IBANEZ: “Servirà massima attenzione per arrivare in fondo all’Europa League. Voglio vincere con la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roger Ibanez affianca il suo allenatore Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia di Braga-Roma, match valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League:

Come sta la Roma?

“La Roma sta in un buon momento, abbiamo il giusto atteggiamento per competere in ogni competizione. Abbiamo un buon spirito di squadra e dobbiamo lavorare per migliorare”.

Che motivazioni trovate in Europa League?

“L’Europa League non è la Champions ma è una competizione importante, ci sono ottime squadre e serve la maggiore attenzione possibile per arrivare in fondo”.

LE PAROLE DI IBANEZ A ROMA TV

Sul Braga.

“L’ultima partita abbiamo fatto bene, però sappiamo che con il Braga sarà difficile, loro sono una squadra fortissima. Sono molto bravi e abbiamo lavorato bene, abbiamo visto dei video. Dovremo entrare bene in campo, vogliamo andare forte”.

LE PAROLE DI IBANEZ A SKY SPORT

Qual è il vostro obiettivo?

“Il nostro obiettivo è lavorare partita per partita. Ora il Braga, poi vediamo”.

In cosa dovete ancora migliorare nella fase difensiva?

“Siamo una squadra, attacchiamo tutti e difendiamo tutti. Stiamo lavorando su questo e già stiamo migliorando”.

Come stai? Sei a posto?

“Sì, sto bene”.

Che ambizioni personali hai?

“Ho l’ambizione di vincere qualcosa qui con la Roma, devo lavorare duro per farlo”.