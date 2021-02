Primavera, la Roma riprende due volte il Cagliari: Satriano fa 2 a 2 nel recupero

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera porta a casa un pareggio sul campo del Cagliari dopo aver dominato la partita per larghi tratti, ma andando per due volte sotto nel punteggio. Partono meglio i sardi che nel primo tempo capitalizzano il gol di Kouda, a segno al 12′ di gioco.

Nell ripresa la Roma spinge di più sull’acceleratore: Tall fa le prove generali per il gol del pareggio, sfiorando la marcatura con un bel colpo di testa. Al 69′ arriva la rete dell’uno a uno del senegalese: incertezza di Palomba che di testa sbaglia il retropassaggio in area, l’attaccante giallorosso si fionda sul pallone e con un tocco morbido scavalca il portiere.

Alberto De Rossi crede nel sorpasso e inserisce Zalewski al 70′ al posto di un Ciervo che aveva finito la birra dopo un bel primo tempo. Poi dentro anche Milanese e la Roma spinge con costanza alla ricerca del gol vittoria. Che sfiora prima con Buttaro e poi con lo stesso Zalewski, ma Ciocci salva due volte. L’allenatore giallorosso mette dentro praticamente tutta la panchina ad eccezione del giovanissimo Volpato e del nuovo acquisto Tahirovic.

Ma all’83’ arriva la beffa: Buttaro commette un fallo ingenuo in area e Contini su rigore fa secco Boer. I giallorossi tornano a riversarsi in massa nella trequarti del Cagliari, e riescono a trovare il gol del meritato pareggio con Satriano dopo una sponda aerea di Ndiaye. All’ultimo secondo in contropiede Contini ha la palla del clamoroso 3 a 2 ma Boer salva la porta. La Roma, dopo due sconfitte consecutive in trasferta, si porta a casa un punto che fa morale.

IL TABELLINO DEL MATCH

CAGLIARI CALCIO (4-2-3-1) : Ciocci; Boccia (C), Palomba, Klavan, Michelotti; Conti, Kourfalidis (87′ Schirru); Luvumbo (79′ Zallu), Kouda (62′ Delpupo), Desogus (62′ Tramoni); Contini.

A disp.: D’Aniello (GK), Piga, Sulis, Cusumano, Iovu, Cavuoti, Sangowski, Fusco (GK).

All.: Agostini.

AS ROMA (4-2-3-1) : Boer; Tomassini (82′ Cassano), Codou, Vicario (76′ Milanese), Feratovič (76′ Buttaro); Tripi (C), Darboe, Podgoreanu, Bove (82′ Satriano), Ciervo (69′ Zalewski); Tall.

A disp.: Mastrantonio (GK), Bianchino, Rocchetti, Vetkal, Volpato, Tahirovic, Milan (GK)

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Marcatori: 12′ Kouda (Cagliari Calcio), 68′ Tall (AS Roma), 84′ rig. Contini (Cagliari Calcio), 90’+2 Satriano (AS Roma).

Ammoniti: 26′ Kouda (Cagliari Calcio), 55′ Feratovič (AS Roma), 65′ Michelotti (Cagliari Calcio), 83′ Buttaro (AS Roma).

Espulsi: –

Giallorossi.net – F. Turacciolo