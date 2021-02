AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 13 febbraio 2021:

Ore 15:20 – La squadra giallorossa è in partenza in questi minuti per il Portogallo dove domani sera affronterà il Braga nel match di andata dei sedicesimi di Europa League.

Ore 14:00 – La Roma ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di domani contro il Braga: out Kumbulla e Santon, solo due centrali a disposizione di Fonseca. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:30 – Nessuna novità di rilievo dall’allenamento di rifinitura di oggi: Smalling e Kumbulla non sono in gruppo, mentre è ok Ibanez. Difesa dunque scontata domani contro il Braga.

Ore 10:40 – Paulo Fonseca parla al quotidiano “O Jogo” e rivela: “Le voci sulla panchina? Non mi sono mai sentito in pericolo. Con Dzeko è tutto completamente risolto”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Roma, arriva Max Van Den Doel come nuovo direttor marketing. Il suo primo obiettivo sarà di trattenere Qatar Airways e Hyundai come sponsor del club, entrambi in scadenza di contratto.

Ore 9:30 – Gonzalo Villar ha rilasciato una lunga intervista a Il Tempo nella quale dichiara: “Voglio diventare grande con la Roma. Futuro? Mi vedo qui con Ibanez, Mancini, Zaniolo e Pellegrini a lottare ogni anno per il titolo”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Alessandro Florenzi brilla nella vittoria del PSG sul Barcellona. La Roma resta in attesa di capire quale sarà la decisione dei francesi, che a fine stagione possono riscattare l’esterno per “soli” nove milioni di euro. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…