Florenzi brilla nel PSG che umilia il Barcellona. E la Roma aspetta di conoscere il suo futuro

AS ROMA NEWS – Alessandro Florenzi convince nella serata di gala del calcio europeo andato in scena ieri nel primo scontro degli ottavi di finale tra il Barcellona padrone di casa e il PSG. Il terzino giallorosso, schierato titolare nella difesa a quattro dei parigini, ha ben figurato contro avversari per niente semplici da contrastare.

Nel fragoroso 4 a 1 rifilato dai francesi agli spagnoli l’assoluto protagonista del match è stato Mbappè, che ha devastato con le sue giocate a mille all’ora la difesa del Barça e prendendosi la scena, oscurando tutti gli altri campioni in campo. Ma anche Florenzi ha fatto il suo.

Bravo nei ripiegamenti, attento nelle chiusure ed efficace in fase di spinta. Il terzino è stato decisivo in occasione del terzo gol di Mbappè, con una discesa delle sue conclusa con un cross basso a centro area che è finito, dopo una deviazione, sui piedi dell’attaccante francese che ha concluso in porta.

Florenzi convince, anche se il suoi futuro resta da chiarire: il Paris Saint Germain dovrebbe sborsare nove milioni per acquistarlo dalla Roma. Una cifra decisamente alla portata dei parigini, anche se in tempo di Covid ogni spesa va fatta con grande scrupolo. I giallorossi attendono di sapere cosa deciderà di fare il PSG. Ma il terzino Florenzi, specialmente con una difesa a tre, in questa Roma ci starebbe come il cacio sui maccheroni.

