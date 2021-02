Sponsor, dirigenti e mercato: Friedkin ridisegna la società

NOTIZIE AS ROMA – Un nuovo abito nella speranza di poterlo sfoggiare in serate da Champions, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). Dan Friedkin è passato alla fase 2 e, dopo aver messo mano al portafoglio per ripianare i debiti della Roma, ha chiuso l’accordo con la New Balance che sostituirà la Nike come nuovo sponsor tecnico per le prossime 4 stagioni (2 anni più opzione).

Il famoso marchio di Boston, popolare soprattutto tra i giovani, sbarca per la prima volta nel calcio italiano dopo aver vestito Liverpool, Porto, Bilbao e Lilla. E in rete sono comparsi tanti possibili prototipi che vedono pure il ritorno del vecchio logo tanto amato dai tifosi.

La Roma è più di una squadra di calcio, ha detto Kenny McCallum, general manager di New Balance. Che ha azzeccato la prima mossa di marketing postando una frase della Sud (Di giorno e sera, alza al cielo la bandiera) per celebrare la partnership. Come parte dell’accordo, i prodotti saranno venduti negli store New Balance in tutto il mondo e questo, per la Roma, è uno degli aspetti principali della sponsorizzazione. Ai giallorossi andranno circa 3,5 milioni a stagione, ma con delle royalties molto più alte rispetto alla Nike: 40%, contro una forbice che andava dal 7 al 12%.

Ricavi importanti che andranno abbinati ai successi sportivi. La rivoluzione non si ferma. Dopo il rinnovo di Fienga e gli addii di Baldissoni, Zubiria e Gombar è arrivato quello di Calvo che sarà sostituito alla guida del marketing dall’olandese Max Van Den Doel, ex General Manager di Adidas. Altra presa di posizione forte da parte di Friedkin è quella sui diritti tv visto che la Roma è l’unica big a non essere convinta di Dazn. E proprio il reparto comunicazione sarà il prossimo a essere investito dalla voglia di cambiamento di Dan che non trascura la parte sportiva.

Fonte: Leggo