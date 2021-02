Zaniolo ha una nuova fiamma: è l’influencer Chiara Nasti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo continua a essere al centro del gossip, in attesa di tornare protagonista sui campi di calcio. Il talento giallorosso ieri ha ufficializzato la sua nuova relazione tramite il social “Instagram”.

Dopo le voci su Nicole Minetti, ieri il calciatore della Roma è uscito allo scoperto: la sua nuova fiamma è Chiara Nasti, influencer che ha quasi due milioni di follower. Il giocatore si è fatto disegnare un cuore con una freccia sul costato e le ha spedito delle rose per San Valentino. La ragazza intanto esce allo scoperto: “Sono molto felice”.

Sarà un fuoco di paglia o un legame stabile e duraturo? Solo il tempo lo dirà. Di certo Zaniolo, 21 anni, sembra molto preso e chissà che questo non gli dia ancora più forza per il ritorno in campo, previsto (al massimo) tra un paio di mesi. Il numero 22 non ha ancora ricominciato a correre sul campo, ma la sua situazione viene valutata quotidianamente.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo