Musso, ecco come la Roma pensa di arrivare a dama con l’Udinese tra cessioni e contropartite

AS ROMA CALCIOMERCATO – Juan Musso resta l’obiettivo numero uno per la porta della Roma del prossimo anno. Nuove conferme e particolari arrivano stavolta dal sito “Calciomercato.com” che racconta come la dirigenza giallorossa stia pensando di arrivare a dama con l’argentino.

L‘Udinese, proprietaria del cartellino, chiede 20 milioni per il suo estremo difensore. La Roma spera di ricavare quella cifra dalla cessione di Pau Lopez e Olsen, entrambi destinati a finire sul mercato a fine stagione. Per lo spagnolo a Trigoria vorrebbero incassare 15 milioni, ma non sarà facile. Olsen invece è destinato a restare all’Everton.

Per abbassare poi il prezzo richiesto dai friulani per Musso, il gm Pinto pensa di inserire qualche giocatore nell’affare: Amadou Diawara e Carles Perez i calciatori che la Roma vorrebbe inserire nella trattativa, ma resta da capire se i due saranno disposti a trasferirsi a Udine. Possibile così che venga proposto qualche giovane in prestito, come il centrocampista Tommaso Milanese.

Fonte: Calciomercato.com