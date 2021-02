AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 16 febbraio 2021:

Ore 10:40 – Le belle prestazioni di Gianluca Mancini non sono passate inosservate: Inter e Everton hanno manifestato interesse nei confronti del difensore giallorosso. (Leggo)

Ore 10:15 – Attraverso il sito ufficiale della UEFA, è stato reso noto l’arbitro che dirigerà Braga-Roma, ossa il romeno István Kovács. Al Var ci sarà lo spagnolo Juan Martínez Munuera.

Ore 10:10 – Ufficiale: la New Balance è il nuovo sponsor tecnico della AS Roma. L’annuncio arriva tramite un comunicato. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – I Friedkin chiede a Pinto di blindare Veretout, ma le dichiarazioni di ieri del suo agente non sono piaciute a Trigoria e gelano ogni discorso. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Guido Fienga convince i Friedkin: il suo contratto sarà rinnovato per altri due anni. In arrivo anche un nuovo responsabile marketing e l’annuncio dell’accordo con la New Balance. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Contro il Braga tornano i tre tenori Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. In difesa out Kumbulla, ce la fa invece Ibanez. E in porta riecco Mirante. (Il Messaggero/Corriere della Sera)

