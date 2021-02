Lazio, Lazzari squalificato dal Giudice Sportivo per la bestemmia: salterà la Sampdoria

ALTRE NOTIZIE – Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata il centrocampista della Lazio, Manuel Lazzari, per aver pronunciato una bestemmia nel corso della partita persa contro l’Inter.

Il video dell’espressione blasfema pronunciata dal calciatore biancoceleste aveva fatto il giro del web e per il Giudice Sportivo non c’è stato altro da fare che procedere alla squalifica del calciatore utilizzando la prova tv.

In precedenza solo Bryan Cristante della Roma era stato punito dalla Giustizia sportiva per aver bestemmiato, mentre erano stati salvati prima Buffon e poi Simone Inzaghi. Niente da fare invece per Lazzari, che salterà Lazio-Sampdoria.