Roma, arriva Van Den Doel. Primo obiettivo: trattenere Qatar Airways e Hyundai

AS ROMA NEWS – Arriva un nuovo direttore marketing: si tratta dell’olandese Max Van Den Doel. La sua scelta è stata determinata soprattutto da un curriculum prestigioso, scrive oggi Il Romanista (P. Torri), in cui spicca un marchio di primissimo livello: Adidas, dove ha guidato il Global Sports Marketing Team Sports International.

In questo ruolo ha lavorato a stretto contatto con le migliori aziende sportive del mondo con l’obiettivo di svilupparne il marchio. Da questo si può dedurre come la Roma abbia scelto un dirigente con un alto profilo internazionale avendo come obiettivo quello della sempre maggiore internalizzazione del suo brand.

Il suo primo compito, aggiunge l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà quello di trattare con Qatar Airways e Hyundai, i due sponsor principali che compaiono sulla maglia giallorossa. Entrambi gli accordi sono in scadenza quest’anno, e la Roma vuole prolungare la partnership alle stesse cifre dell’accordo attuale.

