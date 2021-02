BRAGA-ROMA, i convocati di Fonseca: out Kumbulla e Santon, solo due centrali in lista

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di domani sera contro il Braga per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

In lista non figura il nome di Marash Kumbulla, così come quello di Santon. Emergenza difesa dunque, con i soli Mancini e Ibanez come centrali di ruolo a disposizione del mister.

Di seguito l’elenco dei convocati nel tweet appena apparso su Twitter dell’AS Roma: