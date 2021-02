“ON AIR!” – BERSANI: “Nuova maglia col vecchio stemma, correrò a comprarla”, JURIC: “Le conquiste di Zaniolo? E’ bello e ricco, beato lui”, CORSI: “Sabatini ha devastato le casse dei Friedkin”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Roma non può sbagliare con il Braga, sarà una partita molto complicata perché i lusitani stanno andando molto bene. Immagino delle rotazioni intelligenti di Fonseca, anche in vista di Benevento. Sceglierei la Roma migliore possibile domani, con due-tre cambi di formazione. Dzeko e Pedro sono due giocatori importanti, difficile considerarli riserve. Farei giocare il bosniaco anche a Benevento. Sicuramente Diawara domani giocherà…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma è in gruppo di squadre che sperano, nell’assenza del Re, di poter salire sul trono. Non possiamo fare una tragedia ogni volta che si perde una partita. La Roma ha una media di rendimento in questa stagione che è buonissima. Noi pensavamo che potesse farlo, altri no, ma il dato è quello. Concentrarsi su alcune cose, tipo che prendi troppi gol o gli scontri diretti, secondo me è fuorviante. Il Napoli ha una difesa nettamente migliore della Roma ma ha perso sette partite. Perdere sette partite per uno a zero non è meglio di perderne 3 per 4 a 0. Se non partiamo da questo dato, non andiamo da nessuna parte. Se ogni volta che la Roma perde una partita, quella sconfitta diventa più importanti dei risultati positivi di un mese, viene sempre considerata un’occasione persa e mai un’opportunità per confrontarsi a un certo livello che è un percorso che ti porterà ad affrontare quelle partite non solo alla pari, ma anche vincendole…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Il Braga è una buona squadra, è terza in classifica nel campionato portoghese, non è che veleggiano tra l’ottavo e il decimo posto. E’ una squadra di un altro livello rispetto a quelle affrontare nel girone…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Quanto manca il pubblico allo stadio…è tutta un’altra cosa, il calcio non è questo. Il PSG? Mi sa che questo è l’anno buono, non so come hanno fatto in questi anni a non vincere la Champions. Ieri Florenzi ha giocato bene, ha tolto pure due bei palloni, ha fatto l’assist… Non dobbiamo rimpiangere niente. Quella melma che ci ha portato l’altro presidente ora ce la dobbiamo levare, fine… Sui 114 giocatori che ha portato Sabatini, questi erano i più forti, ma li ha rivenduti immediatamente. Il problema di Sabatini è che ha dissanguato la Roma non con questi giocatori, ma con gli altri cento che hanno devastato le casse di Friedkin, e non di Pallotta che non ha mai pagato niente…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se dovessi battere il Benevento, e poi perdi col Milan, pazienza…hai fatto quello che hai fatto fino ad adesso. Se invece pareggi col Benevento e poi non vinci col Milan, allora diventa più complicato. Villar? Non ho molto da ridire quando i giocatori arrivati qui ti dicono: “Tra cinque anni mi vedo nel Barcellona”. La trovo una cosa francamente normale, magari non è molto opportuno dirlo, ma non ci trovo niente di male. Nella nostra ingenuità, sentire uno che ti dice che tra cinque anni si vede ancora qui in una Roma più forte è una cosa bella. Anche quelli che sono voluti andare via, non p che non volessero restare, ma nella programmazione di una carriera c’è anche quella di voler crescere. E avevano capito che nella Roma, al di là del guadagno, non c’era una prospettiva di carriera e di vittorie…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se domani sera dovesse arrivare un risultato molto positivo, segnando gol e vincendo la partita, potresti giostrarti meglio la rosa a disposizione. L’intervista di Villar? Mi sembra un ragazzo interessante, che rompe il luogo comune del calciatore poco intelligente. Per ora mi sembra diverso, anche dai discorsi che fa. Mi ha fatto una bella impressione, è un personaggio positivo per la Roma, e che potrà dire la sua…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Mi scrivono: “Zaniolo cambia più fidanzate in un mese che metà della popolazione italiana in una vita“. E che dobbiamo fare? Che Dio gliel’accresca…se non ce l’ha lui… L’importante è che quando tornerà in campo sia quello che abbiamo quasi sempre visto. Ora è in un periodo un po’ così, e lo sta gestendo da par suo…speriamo di poter tornare a parlare al più presto possibile solo del campo…Sulla nuova maglietta della Roma, dai che torno a comprarmela…lo hanno detto, e io me l’aspetto la maglia con lo stemma vero…una delle due, anche che fosse la seconda, ma me la prendo…”

Marco Juric (Rete Sport): “Quest’anno purtroppo non siamo riusciti a vedere il vero Smalling per via dei continui problemi fisici. Io mi domando se non comincerà a essere un tema chi schierare nelle partite importanti come difensore centrale, se l’inglese o Cristante, che ti dà tutta una serie di vantaggi. Lo vedremo nelle prossime settimane quando non ci sarà più l’emergenza in difesa, ma io credo che si continuerà a puntare sull’italiano. In coppa giocheranno Dzeko, Pedro e penso Mkhitaryan, mentre a destra mi aspetto Bruno Peres. Non penso che ci sarà turn-over, andrà in campo una formazione molto forte… Zaniolo? Stavo rivedendo la galleria delle sue conquiste: complimenti, tanta roba. Si sta: giovane, bello, ricco…beato lui…”

