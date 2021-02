CARVALHAL: “Conosciamo bene la Roma, è forte ma vulnerabile”, HORTA: “Perdono spesso palla in fase di costruzione, proveremo a sfruttare questa debolezza”

NOTIZIE AS ROMA – L’allenatore del Braga Carlos Carvalhal ha presentato la gara valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, che vedrà i portoghesi opposti alla Roma. Ecco le parole del tecnico portoghese nella conferenza stampa della vigilia:

Sulla forza della Roma.

“Affronteremo un grande club. È una di quelle squadre che, quando ci sono le pause per le nazionali, fa restare l’allenatore quasi da solo al centro sportivo. Questo dimostra la qualità del team. Ha anche un collettivo forte, oltre ad un ottimo allenatore che conosciamo bene. La Roma ha una dinamica offensiva molto forte, ma ha subito qualcosa a livello difensivo. È terza in campionato e affronteremo una squadra di alto livello”.

Sulle tante partite in poco tempo del Braga.

“Abbiamo fatto solo esercitazioni di recupero e siamo sopravvissuti alle battute d’arresto dei calciatori che si sono fermati per infortunio. Questo Braga ha atleti molto altruisti e andremo a sfidare la Roma guardandola negli occhi. Vogliamo rimanere all’interno della competizione e ci impegneremo per fare in modo che accada”.

Su Fonseca e sul gioco della Roma.

“So come gioca la Roma e conosciamo nel dettaglio i loro punti di forza, che sono tanti. In alcune cose sono vulnerabili, come tutte le squadre”.

Anche Ricardo Horta, attaccante del Braga, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, ecco il suo pensiero sul match di domani contro la Roma: