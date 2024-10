C’è l’Elfsborg, Juric cambia: Hummels per Mancini, Baldanzi parte titolare

NOTIZIE ROMA CALCIO – Vigilia europea per la Roma che oggi pomeriggio partirà verso Boras dove domani alle 21 affronterà l’Elfsborg. Obiettivo tre punti per non complicare la classifica dopo il pari con l’Athletic, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

Turnover quasi obbligato per Juric. La prima novità potrebbe essere il cambio in porta con Ryan che punta alla sua prima partita. Turno di riposo per Mancini uscito acciaccato domenica per un fastidio al flessore e al suo posto è pronto Hermoso. Scalpita anche Hummels che non è ancora sceso in campo in questa stagione. Ndicka, stacanovista fino a questo momento con 540 minuti giocati, completerà il pacchetto arretrato.

Angeliño tornerà sulla fascia sinistra, mentre a destra Celik è in vantaggio su Abdulhamid. Cambi anche in mezzo al campo. Paredes dopo un inizio in salita spera di poter ritrovare il posto da titolare. Vicino a lui favorito Pisilli che vuole continuare a stupire. Le Fée punta il Monza. Se non dovesse farcela se ne riparlerà dopo la sosta.

Dybala può ritrovare la titolarità domenica. Sta bene, ma serve prudenza soprattutto dopo il problema al flessore. Sulla trequarti altra chance per Soulé (ieri a Trigoria nonostante il giorno di riposo). Baldanzi completerà la coppia. Davanti Shomurodov insidia Dovbyk. Previsti tanti cambi per Juric che dovrà gestire il tour de force.

La squadra tornerà dalla Svezia venerdì mattina alle 3.55. L’idea iniziale era quella di non rientrare nella Capitale, ma di avvicinarsi subito a Monza. Ipotesi, però, scartata.

Fonte: Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!