Celik, lesione al collaterale mediale del ginocchio destro: stop di 2 mesi, torna dopo il Mondiale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono state appena rese note le condizioni di Zeki Celik, terzino desto che ieri, nel corso di Roma-Betis, è uscito dal campo dopo pochi minuti per un problema al ginocchio accusato dopo uno scontro con Mancini.

Stando a quanto riferisce Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter, il difensore ha riportato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro.

Il calciatore inizierà subito le terapie e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Ma il suo rientro in campo, vista la gravità dell’infortunio, non avverrà prima di avvenire prima di gennaio, dato che a metà novembre il campionato si fermerà per il Mondiale.

🔴 #Celik ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro.

Inizierà sin da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno#ASRoma — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) October 7, 2022

Il terzino, riferisce Sky Sport, in accordo con la Roma ha deciso di non operarsi ma di effettuare la terapia conservativa. Lo stop sarà di circa 2 mesi.