Calciomercato Roma, Pinto stringe per Aouar: nelle prossime settimane incontro con gli agenti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nella Roma qualcosa non funziona a centrocampo, specie dopo l’infortunio di Wijnaldum. E allora Tiago Pinto è alla ricerca di un rinforzo per gennaio e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’obiettivo è un suo vecchio pallino.

Si tratta di Houssem Aouar, giocatore del Lione seguito da molto tempo dai giallorossi. Il contratto del francese è in scadenza nel 2023 e il club transalpino il prossimo gennaio.

Oltre alla Roma, anche Siviglia, Betis e Atletico Madrid sono interessate al ventiquattrenne, ma i capitolini, a differenza delle altre società, sembrano intenzionati a provare l’assalto già nella finestra di mercato invernale, riconoscendo un indennizzo al club francese.

Nelle prossime settimane, inoltre, è previsto un confronto tra Pinto e l’entourage del calciatore per capire se si può già arrivare a un’intesa.

Fonte: Calciomercato.com