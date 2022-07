CELIK: “So che Mou mi ha voluto tanto, non vedo l’ora di lavorare con lui. Voglio fare grandi cose insieme alla Roma” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Zeki Celik ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le parole del nuovo terzino della Roma:

È risaltato un elemento nelle trattative: hai voluto fortemente la Roma e la Roma fortemente te.

“Il fatto che la Roma mi abbia voluto così tanto ha facilitato molto il mio arrivo qui. Anche io ho fortemente voluto giocare per questo grande club e lavorare con il mister, che tutti conosciamo. So che anche lui mi ha voluto tanto. Sono davvero molto fortunato di essere qui”.

Come ti senti fisicamente?

“Ho fatto una bella vacanza di due settimane. In questo momento sono molto pronto e concentrato. Ho degli obiettivi ambiziosi per la stagione in arrivo. Voglio fare grandi cose insieme alla Roma”.

Sei ansioso di lavorare con Mourinho?

“Sono molto emozionato. In realtà ci eravamo già conosciuti in passato, ma avrò l’occasione di conoscerlo meglio. Sono molto curioso di scoprire i suoi allenamenti ed il suo stile di lavoro. Non vedo l’ora di lavorare con lui”.