CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 5 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:45 – ISCO, NIENTE ROMA: LE VERSIONI CONTRASTANTI – Niente Roma per Isco (30). Dalla Spagna il quotidiano AS scrive che il giocatore avrebbe rifiutato la proposta dei giallorossi, mentre Augusto Ciardi di Tele Radio Stereo racconta che sarebbe stata la Roma a mollare il giocatore dopo i contatti di qualche settimana fa.

Ore 11:20 – NDIAYE, UIFFICIALE ALLA CREMONESE – Dopo l’arrivo di Milanese, la Cremonese porta agli ordini di Alvini un altro giovane proveniente dalla Roma Primavera: i lombardi hanno infatti ufficializzato l’arrivo in grigiorosso di Maissa Ndiaye (20). Il difensore lascia i giallorossi a titolo definitivo.

Ore 10:00 – CACCIA ALL’ATTACCANTE, BELOTTI O RAMOS – Josè Mourinho vuole aumentare il potenziale offensivo della Roma con un altro centravanti. Si torna a parlare di Andrea Belotti (29) a parametro zero, ma in corsa c’è anche il giovane Goncalo Ramos (21) del Benfica. (Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport)

Ore 9:50 – LA ROMA INCONTRA MENDES, SONDATO PULISIC – Pinto ha incontrato Mendes, sul piatto il nome di Guedes (25) che potrebbe sostituire Zaniolo. Ma nei giorni scorsi sarebbe stato fatto un sondaggio pure per Pulisic (23) del Chelsea. Smentito invece l’interesse per Isco (30). (Leggo)

Ore 9:35 – UFFICIALE: CELIK E’ DELLA ROMA – Arriva il comunicato ufficiale: Zeki Celik (25) è un nuovo giocatore della Roma. Contratto fino al 2026. VAI AL COMUNICATO CON LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Ore 8:55 – VIGORELLI A TRIGORIA INCONTRA PINTO – L’agente di Nicolò Zaniolo (23), Claudio Vigorelli, incontrerà oggi Tiago Pinto a Trigoria. Si parlerà di altri affari, ma non è da escludere che il discorso possa finire anche sul futuro del ragazzo, con la Juve che prepara l’offerta. (Corriere della Sera)

Ore 8:20 – LEGGO: “ZANIOLO ALLA JUVE VENERDI PROSSIMO” – La permanenza di Zaniolo (23) alla Roma è agli sgoccioli, scrive l’edizione odierna di Leggo. Già venerdì, infatti, Nicolò potrebbe trovarsi al JMedical per le visite mediche visti gli enormi passi in avanti sulla trattativa che lo porterà alla Juventus. Niente contropartite ma una somma vicina ai 55 milioni. Non tutti insieme ovviamente. Un’operazione alla Chiesa che prevede 10 milioni subito per il prestito e il resto rateizzato con l’obbligo di riscatto. (Leggo)

(In aggiornamento…)

