RITIRO ROMA LIVE – Zaniolo c’è, ma niente saluto ai tifosi. Kluivert in gruppo. Veretout: “Sono pronto. Se resto qui? Sì…” (FOTO-VIDEO)

AS ROMA NEWS – Si riparte. Oggi è il giorno della ripresa degli allenamenti, con la Roma che si ritroverà a Trigoria per cominciare il ritiro estivo della stagione calcistica 2022-2023.

Da questa mattina si parte con doppie sedute: ci si allenerà cercando di evitare gli orari più caldi, quindi alle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. La squadra lavorerà per circa una settimana nel centro sportivo del Fulvio Bernardini, poi il 12 si trasferirà in Portogallo.

Il primo a varcare oggi il cancello di Trigoria è stato il giovane Zalewski, che si è accorciato le vacanze per dare un segnale a Mourinho. Con lui lo spagnolo Perez, subito dopo è arrivato il nuovo acquisto Matic. Tra i primi ad arrivare Eldor Shomurodov, anche lui disposto a ridursi i giorni di vacanza per far capire al tecnico la sua voglia di esserci.

Presente al Fulvio Bernardini anche il general manager Tiago Pinto. Seguiranno aggiornamenti in diretta.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 – Sono arrivati tutti i giocatori convocati per questa prima parte del raduno a Trigoria. In gruppo anche Justin Kluivert, che dunque sarà a disposizione di Mou e non finirà fuori rosa. Da segnalare le parole di Jordan Veretout, che si è concesso ai tifosi e ha detto loro: “Sono pronto. Resto? Sì…”.

AGGIORNAMENTO ORE 8:50 – Ha appena varcato i cancelli di Trigoria anche Nicolò Zaniolo, che però a differenza dei compagni non si è fermato a salutare i tifosi presenti fuori dal centro sportivo. Il giocatore era accompagnato in macchina dal padre.

🔴 Nicolò #Zaniolo è appena arrivato a Trigoria. Accompagnato dal padre, a differenza degli altri giocatori ha scelto di non fermarsi con i tifosi ma di entrare direttamente dentro io Fulvio Bernardini. #ASRoma @CorSport pic.twitter.com/A7PPGYzFNi — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 5, 2022

Giallorossi.net – F. Turacciolo