“ON AIR!” – CORSI: “Zaniolo se ne deve andare, me ne sto convincendo”, CATALANI: “Lui alla Juve sarebbe uno schiaffo ai tifosi”, ROSSI: “Frattesi non può valere più del doppio di Pessina”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Frattesi è un gran bel giocatore e ha dei margini di miglioramento importanti, ma se Pessina viene pagato 15 milioni, come può costare più del doppio Frattesi? Sono due giocatori paragonabili per età e per ruolo, a oggi ha fatto più Pessina di Frattesi, e come può valere meno del doppio? Senza entrare nel merito di chi è più forte dei due, questa è una riflessione che ci può stare. Non capisco questa richiesta, che però, ripeto, è una richiesta del Sassuolo. Dopo un anno di Serie A, vogliono farci pagare Frattesi quanto Locatelli…forse è un po’ esagerato. Ma nella Roma ci starebbe bene, è un giocatore moderno…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’è chi dice che Zaniolo vuole andare via per forza, e chi invece che non vuole andare via. C’è chi dice che la Roma vuole venderlo, e chi dice che la Roma non vuole venderlo. Ci sono i friedkiani e gli anti-friedkiani…si ricomincia. Zaniolo non si ferma a salutare i tifosi? Basta, se ne deve andare, ormai mi sto convincendo di questa cosa…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Isco? Oggi AS dice che il giocatore ha rifiutato la Roma, ma da quello che mi risulta non è così. Il giocatore era stato proposto, lo spagnolo aveva preso tempo, ci si è dati appuntamento a inizio luglio. Isco era propenso a vagliare la proposta della Roma, ma sono stati i giallorossi a cambiare idea…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Oggi a Trigoria ci sarà anche il procuratore di Zaniolo, che incontrerà Tiago Pinto: ufficialmente devono parlare di alcune operazioni, ma il buon senso e l’intelligenza ci fanno pensare che si parlerà anche di Zaniolo…della sua cessione. Perchè Vigorelli ha un mandato da parte della Juventus per formulare un’offerta alla Roma, e quindi vediamo quello che succederà, se ci sarà oppure no un’accelerata. Molto dipenderà il pensiero di Mourinho su Zaniolo, ma il fatto che si vada avanti nella trattativa con la Juve è indicativo di quello che pensa l’allenatore di questa operazione…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Non so perchè Zaniolo non si sia fermato a salutare i tifosi oggi a Trigoria, magari non se la sentiva di dare spiegazioni, è un ragazzo in difficoltà per tutto quello che scrivono su di lui. Io penso che non si possa vendere il giocatore che ti ha portato la coppa con un suo gol. Cederlo alla Juventus poi sarebbe veramente uno schiaffo che potremmo ricevere. Non si cedono giocatori alla Juve, è un nostro nemico storico, non possiamo pensare che un giocatore importante, o almeno presunto tale, possa essere ceduto a loro. Non voglio pensare che i Friedkin possano percorrere una strada del genere, mi sembrerebbe di tornare indietro a Pallotta, che vendeva i suoi giocatori migliori. La Roma deve fare un grande colpo, noi tifosi ce lo siamo meritati…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho è un grande comunicatore, e adesso ha deciso di non comunicare. Non so se non vuole parlare per non lamentarsi ma credo che lui ce l’avesse con una parte della stampa che si è approfittato della sua disponibilità…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Belotti alla Roma potrebbe essere una soluzione, ma sono un po’ scettico…secondo me è un giocatore che ha già dato il meglio. E’ una soluzione, è un parametro zero, ma facciamoci una domanda se a parametro zero non lo prende ancora nessuno. Se tu vuoi un’alternativa ad Abraham, è chiaro che Belotti è meglio di Shomurodov. Ma o prendi un grande alla Giroud, oppure un giovane alla Pinamonti. Belotti non ha dato una buona impressione di sé negli ultimi due anni…La situazione nella Roma non soddisfa Mourinho. Lui è rimasto perché legato da un contratto e non ha voluto prendere in considerazione nessuna altra ipotesi. Ma la permanenza è legata anche ad un piano di rafforzamento della squadra….”

Furio Focolari (Radio Radio): “Belotti? Se fossi un suo amico o suo fratello gli direi di non cercare la Roma, dove non giocherebbe mai, ma di trovare una squadra di mezza classifica dove fare il titolare. Ma chi glieli dà 3 milioni l’anno? Sì, forse la Roma, ma farebbe la riserva, non è più un profilo importante. Lui meglio di Shomurodov? Questo ve lo concedo. Ma Belotti alla Roma, dove non vedrebbe mai il campo, si intristirebbe ancora di più. Ecco perchè non serve… Solbakken? Contro la Roma è sembrato un fenomeno, un giocatore stellare, le ha fatto 4 gol… Ma tolto quello, non è che parliamo di Lewandowski. La Roma farebbe bene a prenderlo, ma non mi sembra un giocatore fondamentale, non mi strappo i capelli per lui…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!