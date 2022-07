Zaniolo, incontro Pinto-Vigorelli: ancora nessuna offerta, la Juve frena sulle voci di un accordo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è stato oggi pomeriggio l’atteso incontro tra Tiago Pinto, general manager della Roma, e Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo.

Al centro del colloquio il futuro del 22 giallorosso. Da quanto rivela in questi minuti Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, il faccia a faccia è servito a ribadire che al momento non esiste un’offerta ufficiale della Juventus per il giocatore.

I bianconeri, che aspettano prima la cessione di De Ligt, pensano a una proposta in prestito con obbligo di acquisto, ma per ora non è stata formalizzata alcuna proposta.

Anche dal fronte bianconero arrivano frenate al riguardo: nella giornata di ieri si era sparsa la voce di un accordo imminente, e oggi alcuni quotidiani parlavano addirittura di visite mediche fissate per la giornata di venerdì. Al momento invece la situazione è di stallo.

I giallorossi, aggiunge Gianluca Di Marzio, hanno ribadito la propria linea: verranno valutate eventuali offerte, altrimenti l’appuntamento sarà a fine mercato per discutere il rinnovo. La volontà, in caso di cessione, è quella di monetizzare al massimo, senza quindi considerare contropartite tecniche.