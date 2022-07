Mou riparte dalla difesa a tre e blinda la prima seduta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La prima seduta di allenamento di questo ritiro a Trigoria è stata blindata. Josè Mourinho ha chiesto e ottenuto dal club che nulla trapelasse dai campi di allenamento, e così la Roma non ha pubblicato nemmeno una foto o un video della seduta di ieri.

Le uniche indicazioni arrivano da una storia su Instagram dove si vedono solo i giocatori entrare in campo, tra i quali un sorridente Justin Kluivert, e una foto pubblicata dallo stesso Mourinho nella quale si scorge la sua lavagnetta tattica, dalla quale si nota una Roma schierata con la difesa a tre.

Questo particolare spinge oggi i quotidiani a supporre che la Roma ripartirà anche quest’anno dal 3-4-2-1, il modulo col quale i giallorossi hanno cambiato volto alla propria stagione, arrivando a trionfare in Conference League.

Da segnalare la presenza di diversi Primavera, tra cui Tripi, Volpato e il giovanissimo Ivkovic, chiamati in prima squadra per colmare le assenze dei nazionali: Pellegrini, Mancini, Spinazzola, Cristante, Abraham, Vina, Rui Patricio e Celik si aggregheranno al gruppo solo a partire dal ritiro in Portogallo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport