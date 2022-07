Roma, contatto con Belotti. Ma prima deve partire un attaccante

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ammicca verso Andrea Belotti. Nella giornata di ieri sono da registrare alcuni contatti tra Tiago Pinto e l’entourage del giocatore, che in passato aveva attirato le attenzioni di Mourinho.

L’affare a parametro zero stuzzica i giallorossi, ma prima di poter anche solo pensare di concretizzare questi approcci iniziali bisogna cedere qualche giocatore nel reparto avanzato. Tiago Pinto infatti è ancora alle prese con la solita grana degli esuberi, tutti quei giocatori che la Roma cederebbe volentieri ma che ancora stazionano dalle parti di Trigoria.

Per quanto riguarda l’attacco, oltre al giovane Felix, che i giallorossi sono disposti a cedere a titolo definitivo, c’è da sistemare ancora Carles Perez, che ha offerte in Spagna e piace al Sassuolo. Anche El Shaarawy sembrava destinato a cambiare aria, ma per ora, tolto un sondaggio del Monza e un timido approccio della Fiorentina, non ha ricevuto proposte.

In attesa di capire quando e come finirà la questione Zaniolo, c’è poi da chiedersi se Shomurodov resterà a Trigoria: sull’uzbeko c’è il pressing del Galatasaray. Nel caso in cui l’affare si concretizzasse, la pista Belotti potrebbe infiammarsi. Per l’attacco però piace anche il giovane Gonçalo Ramos, 21 anni, di cui si parla un gran bene in Portogallo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport