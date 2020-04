Cellino: “Lotito mi ha urlato che non voglio giocare per salvarmi. Da che pulpito, lui fa di tutto perchè pensa di vincere lo scudetto”

ALTRE NOTIZIE – Il presidente Cellino ci va giù pesante. Già in una intervista di qualche giorno fa aveva attaccato pesantemente Lotito e oggi rincara la dose, dicendo di aspettarsi il solito casino nell’assemblea di lega prevista per domani. Queste le sue parole:

Presidente qual è la sua linea?

La mia linea è che il campionato non possa riprendere, per una lunga serie di ragioni. Gliele elenco tutte se vuole. Ma il mio discorso si basa innanzitutto su due pilastri: il rispetto della salute e la salvezza del sistema calcio. Dopo aver perso questa stagione, rovineremo anche la prossima che invece sarà decisiva per ripartire.

Cosa si aspetta dall’assemblea di Lega di domani?

Il solito casino, tanto a molti della salute non frega nulla, pensano solo ai propri interessi.

Anche lei però ha interesse a non ripartire. Il Brescia è ultimo e si salverebbe…

Me l’ha urlato Lotito l’altro giorno: “tu non vuoi giocare per salvarti”. Da che pulpito, lui che fa fuoco e fiamme perchè pensa di vincere lo scudetto. A me di retrocedere non frega nulla: finora ce lo siamo meritato e anche io ho le mie colpe. Faccio un discorso generale. Per finire a giugno ci aspetta un tour de force impossibile e rischioso, per prolungare la stagione serve cambiare tutte le regole nazionali e internazionali: contratti dei giocatori, bilanci, scadenze con le banche, calciomercato, preparazione, inizio della stagione. Un caos assoluto. Per cosa?

(Gazzetta dello Sport)