Roma, c’è Lovren se parte Smalling

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Petrachi torna a guardare in Inghilterra e rimette gli occhi su Dejan Lovren, 30 anni, difensore centrale del Liverpool che aveva valutato anche la scorsa estate per la Roma.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport (R. Maida) oggi in edicola, il direttore sportivo giallorosso sarebbe tornato a pensare al croato nel caso in cui Smalling non dovesse restare a Roma.

Il centrale inglese si è ambientato bene sia nella squadra che nella città capitolina, ma tutto dipenderà dalle intenzioni del Manchester United e se avrà intenzione di venire incontro alle richieste della Roma. Altrimenti Petrachi dovrà correre ai ripari e trovare un nuovo difensore esperto che sostituisca Smalling. E il profilo di Lovren è tra quelli più caldi.

Fonte: Corriere dello Sport