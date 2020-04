Roma, Kolarov in bilico. E Petrachi pensa a Gosens

ULTIME NEWS CALCIO MERCATO ROMA – Spunta Gosens per la fascia sinistra giallorossa. Lo rivela il Corriere dello Sport (R. Maida), che oggi racconta come la Roma stia pensando al terzino tedesco dell’Atalanta.

La corsia mancina giallorossa effettuerà molto probabilmente un restyling, con Kolarov che sembra tentato dal Bologna di Mihajlovic. E anche Spinazzola non viene più considerato un incedibile.

Nel caso in cui il serbo dovesse andare via, l’ultima tentazione in casa Roma per la fascia sinistra è proprio Robin Gosens, 25 anni, terzino sinistro dell’Atalanta. Il giocatore è stato offerto da un intermediario alcune settimane fa.

Percassi ha rifiutato a gennaio un’offerta da 25 milioni ma a giugno potrebbe fare ragionamenti diversi perchè il giocatore starebbe spingendo per avere un aumento di stipendio.

Fonte: Corriere dello Sport