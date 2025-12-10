CELTIC-ROMA, i convocati di Gasperini: Angelino torna in lista

Giovedì alle 21:00 la Roma scenderà in campo in trasferta contro il Celtic Glasgow per il matchday 6 di Europa League. Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini: nell’elenco del tecnico, a distanza di mesi, si rivede Angelino. Out Baldanzi, indisponibile in coppa.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.
  1. non solo è una grande notizia per il ragazzo, ma spero torni quello di prima perchè l’anno scorso è stato una sicurezza, e tsimikas è improponibile.

    gasp avrebbe più soluzioni, wesley a dx, celik torna braccetto.

    ❤️🧡💛

