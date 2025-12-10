“ON AIR!” – LO MONACO: “Pellegrini via a zero un errore che ricorderesti a vita”, PETRUZZI: “Tra Chiesa e Zirkzee prenderei il primo”, ROSSI: “Se sta bene ti vince le partite da solo, ma la testa…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sembra ci sia una certezza acquisita nella Roma, e cioè che Ferguson tornerà al Brighton a gennaio. Se tutti noi, e Gasperini in testa, siamo convinti che non sarà Dovbyk l’attaccante del futuro, e tu oggi hai l’opportunità di prendere Zirkzee, io lo farei subito. Ma anche l’esterno sinistro, che teoricamente sarebbe più urgente del centravanti, perchè il centravanti teoricamente è un ruolo che hai coperto, quello dell’esterno no. Però Dovbyk non sarà il centravanti della Roma dell’anno prossimo, e se puoi prendere Zirkzee lo devi prendere subito…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per me domani gioca Ferguson, ma a questo punto non lo so…se è vero che è già tutto deciso e che tornerà in Inghilterra, che punti su un calciatore che con la testa non ci sta più? Il centravanti in teoria in rosa li hai. L’esterno, quello che ti salta l’uomo, non ce l’hai. Se mi chiedete chi prenderei subito, potendo, tra Chiesa e Zirkzee, io prenderei Chiesa…Io sinceramente non capisco Chiesa cosa sta a fare nel Liverpool, per giocare gli ultimi sette minuti di partita?…”

David Rossi (Rete Sport): “Ferguson? Io penso che domani giocherà Dybala, e forse Dovbyk contro il Como. Restano tre partite, e poi arriva gennaio. Centravanti o esterno? La verità è che bisogna prendere tutti e due. Perchè se la Roma prende solo Zirkzee, non risolve il problema… Chiesa? Non mi sembra intelligentissimo. Stava sulle palle a tutto lo spogliatoio della Fiorentina, va via scatenando quello che ha scatenato, e alla Juventus stava sulle palle a tutti i giocatori della Juventus… Chiesa sano è uno che ti vince le partite da solo, ma nel calcio la testa fa la differenza…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Io domenica contro il Cagliari non avrei scelto Ghilardi su Palestra, piuttosto avrei puntato su Rensch, che ha più gamba. Su Pisilli, Gasperini ha cercato di tenerlo motivato, ma poi i calciatori guardano il campo e sanno quando li utilizzi per necessità e non per scelta. Se un giocatore non si sente motivato, difficilmente ti offre la prestazione, e per questo io Pisilli lo avrei utilizzato di più. La squadra è un po’ scarica fisicamente e mentalmente, e io penso che Gasp stia pensando più al Como, perchè se non vinci lunedì sera poi hai la trasferta contro la Juventus e ci vuole poco a scivolare dal primo al settimo posto. Se Gasperini farà delle scelte, la farà in funzione di lunedì prossimo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non credo alla storia del calo fisico, per me nella Roma c’è stato il contraccolpo psicologico della sconfitta col Napoli che la squadra si è portata dietro tutta la settimana…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se un giocatore non regge le critiche o si fa influenzare da quello che viene detto in una radio, non deve giocare nella Roma. Andasse a giocare al Como. Chi soffre la critica non può giocare nella Roma. In questa epoca dei social, i giocatori, come tutti, sono sottoposto al fuoco di fila…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Che Zirkzee sia l’obiettivo primario per gennaio lo sappiamo da settimane, e la trattativa è avviata. Ma c’è un dettaglio, che dettaglio non è, che è l’accordo con il Manchester United. Lo United non ha dato nessun via libera, e non si parla di un affare per i primi giorni di gennaio perchè loro vorrebbero tenere Zirkzee fino alla fine della coppa d’Africa. Da quello che si è capito ieri, Gasp chiede una punta e un esterno offensivo, ma non c’è una priorità assoluta tra i due. Zirkzee è più avanti degli altri, ma non c’è stata un’accelerata. La Roma ha sondato anche altri profili come Chiesa…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Bailey io lo metterei titolare domani. Se io fossi Gasperini, penserei Como e Juventus, partite che possono indirizzare il corso della stagione, e per questo io contro il Celtic farei diversi cambi. Fosse per me metterei El Shaarawy a sinistra, Ferguson in mezzo, e Bailey a destra. E a centrocampo darei spazio a Pisilli…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il messaggio sibilino di Dybala di ieri? Tutti ci siamo interrogati sul significato, penso che sia statp un messaggio più agli argentini che non agli italiani. Dybala resterà di sicuro a gennaio, anche perchè ci sarà il lieto evento della nascita del suo primo figlio, ma è altrettanto sicuro che non ci sia traccia di rinnovo per lui. Non so se per Pellegrini sarà la stessa cosa. Se devo fare un pronostico, con Dybala si chiuderà la questione a giugno. Per Pellegrini ho l’impressione che qualcosa si possa riaprire, soprattutto se le parole di Gasperini contano. Perdere Pellegrini a zero sarebbe da un punto di vista finanziario uno smacco, un errore che ti ricorderesti a vita, spero non si arrivi a questo obbrobrio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ paradossale la situazione della Roma, hai due centravanti che non ti danno nessun segnale. Su Baldanzi che vuoi che ti dica…questa è la situazione. Poi arrivano partite come quelle di Cagliari dove l’avversario corre più di te e arriva sulla palla, e tu non tiri mai in porta. Ora bisogna alzare molto il livello tecnico, altrimenti rischi anche contro il Como…”

