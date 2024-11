CEO Roma, è corsa a tre: Antonello torna in pole, Carnevali spera. E Paratici…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se la scelta del nuovo allenatore sembra fatta, con Claudio Ranieri pronto a salvare per la terza volta la Roma dalle sabbie mobili in cui si è cacciata, sembra essere ancora in alto mare la scelta del prossimo Ceo giallorosso.

La corsa alla carica apicale però sembra essere ridotta a tre nomi. Il primo, quello che nelle ultime ore pare essere nuovamente tornato in pole, è quello di Alessandro Antonello, ex amministratore delegato dell’Inter. Si tratta di una figura di alto profilo che però ha più competenze nella gestione finanziaria e commerciale del club.

Profilo diverso quello di Giovanni Carnevali, altro candidato forte per quella posizione: l’attuale ad del Sassuolo si avvicina a un dirigente più idoneo a occuparsi delle questioni sportive. Così come Fabio Paratici, nome accostato ieri ai Friedkin in qualità di consigliere dei texani in questo momento difficile. L’ex dirigente bianconero però è bloccato da una squalifica e deve affrontare un processo: molto difficile pensare che possa essere preso in considerazione dalla Roma.

Sullo sfondo resta l’ex ad Claudio Fenucci, candidato forte fino a qualche settimana fa. Poi però il suo passato nella Roma di Pallotta e le voci sulla sua fede laziale hanno frenato di molto i Friedkin.

Giallorossi.net – G. Pinoli

