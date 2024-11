Friedkin sceglie il traghettatore, ma a gennaio prosegue la rivoluzione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Si va verso il Ranier-ter per salvare la stagione. I Friedkin scelgono una figura esperta che possa anche aiutarli a riconciliarsi con la tifoseria. Ma questi mesi dovranno essere utilizzati al meglio per ristrutturare il club e proseguire la rifondazione della squadra.

A essere in bilico sono i cosiddetti senatori della squadra: Cristante, subissato dai fischi, sembra intenzionato a cambiare aria con il placet del club. Potrebbe seguirlo anche Lorenzo Pellegrini, che una il contratto in scadenza nel 2026: al momento non ci sono i presupposti per un rinnovo, e la cessione in estate è una strada percorribile.

A gennaio intanto il club continuerà l’opera di cambiamento, andando a completare la rosa con quegli acquisti mancati (colpevolmente) in estate: un terzino destro e un vice Dovbyk sono gli obiettivi dichiarati, ma qualcosa potrebbe essere fatto anche a sinistra. A salutare saranno quasi certamente Paredes (diretto in Argentina), Zalewski (non ha rinnovato il contratto) e forse Hummels, scontento del mancato utilizzo. Ma con l’arrivo di Ranieri, per il tedesco le cose potrebbero cambiare.

Se sarà Ghisolfi a guidare il prossimo mercato invernale non è così scontato: il ds non ha convinto i Friedkin e sembra essere in bilico. Per lui quello di gennaio potrebbe essere davvero il mese della riparazione.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica / Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!