RANIERI PARTE III

AS ROMA NEWS – Niente soluzioni fantasiose o esotiche. I Friedkin, dopo giorni di estenuanti consultazioni, scelgono la strada più comoda e si rifugiano nel porto più sicuro chiedendo aiuto a Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino ha risposto presente, nonostante avesse annunciato solo qualche mese fa il suo ritiro da allenatore di club.

Ma si sa, la Roma è la Roma. E per lui, tifoso giallorosso e testaccino doc, è stato impossibile rifiutare. In un momento così delicato, i Friedkin hanno scelto un traghettatore, riaffidandosi a un altro simbolo dei tifosi romanisti. Una scelta per certi versi sensata, ma per altri di comodo. Ranieri rischia di essere l’ennesimo ombrello di una proprietà che tira a campare, nell’attesa di una svolta che non arriva mai.

La piazza ribolle, la squadra è nel caos, e a Trigoria serviva un uomo esperto che potesse prendere per mano la situazione e condurla verso lidi sicuri. Nelle ultime ore si era pensato anche a un altro ex giallorosso come Vincenzo Montella, ma liberarlo dal suo impegno con la nazionale turca sarebbe stato più complicato. Sembrano non essere mai davvero stati presi in considerazione Allegri e Sarri, tecnici di spessore senza squadra, mentre l’ipotesi Mancini era stata accarezzata senza troppa convinzione. Le candidature estere invece mal si coniugavano con il momento critico vissuto dalla squadra, che necessitava certezze in panchina.

Ranieri, partito ieri per Londra insieme al suo agente, oggi incontrerà i Friedkin nel quartier generale dei texani per mettere nero su bianco l’accordo. Ieri si vociferava che il testaccino potesse essere volato oltremanica per assumere il ruolo di direttore tecnico e non di allenatore, ipotesi che al momento appare decisamente improbabile. Non è invece da escludere che Sir Claudio, al termine dei suoi sei mesi di contratto, possa restare a Trigoria con un incarico dirigenziale. Ma prima c’è una Roma da salvare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!