ULTIMA ORA – Claudio Ranieri in partenza per Londra, si va verso il suo ritorno alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Colpo di scena che sembra essere decisivo per la panchina della Roma: Claudio Ranieri è partito per Londra con il suo agente dove nelle prossime ore incontrerà i Friedkin.

A rivelarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, a conferma di alcune indiscrezioni rivelate da Radio Manà Manà Sport pochi minuti fa. Il tecnico testaccino è in volo verso la capitale londinese dove i texani stanno operando il casting per la guida tecnica della squadra giallorossa.

La corrente interna che spingeva per la scelta di un allenatore italiano sta ormai prendendo il sopravvento: il club va verso la scelta di un profilo di esperienza e legato all’ambiente giallorosso che può davvero essere l’uomo giusto in questo momento.

Si va dunque verso il ritorno di mister Ranieri sulla panchina della Roma per la terza volta nella sua storia. I Friedkin alla fine stanno propendendo per un traghettatore che possa condurre la squadra verso lidi più sicuri.

Anche Montella, aggiunge Di Marzio, era stato indirettamente sondato, ma la strada da percorrere è più complicata sia per le richieste di staff che per la clausola che lo lega alla nazionale turca.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!