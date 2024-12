Ceo Roma, forse già oggi la nomina: Perrelli perde posizioni, risale Antonello. E Vitali può salutare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’annuncio del nuovo Ceo giallorosso potrebbe arrivare, informalmente, già oggi nel corso di una serata che può segnare una svolta negli assetti del club giallorosso. E’ in programma infatti, scrive oggi La Repubblica, un brindisi per augurarsi Buon Natale riservato solo agli alti dirigenti del club e ai collaboratori più fidati di Dan e Ryan Friedkin.

Il nome di Marzio Perrelli, dato in pole position dopo i due incontri londinesi con Dan Friedkin, ha perso posizioni. L’eccessiva esposizione mediatica degli ultimi giorni, suo malgrado, sembra aver giocato un ruolo. Torna invece d’attualità l’attuale Ceo dell’Inter Alessandro Antonello, intercettato lunedì scorso al Centro Giulio Onesti di Roma e assente giovedì dal brindisi di Natale nerazzurro.

A Trigoria nessuno è sicuro della sua poltrona. A partire da Lorenzo Vitali, general consuel del club giallorosso e deus ex machina degli ultimi mesi. A lui è affidato il progetto definitivo proprio per lo stadio di Pietralata e c’è chi dice che, una volta consegnato il faldone in Campidoglio possa ritenersi concluso il suo mandato.

Fonte: La Repubblica

