I tormenti di Lorenzo: Pellegrini può andare via a gennaio

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nelle ultime sei partite ha giocato solo una volta titolare. Nelle ultime tre dei tre precedenti allenatori (Mourinho, De Rossi, Juric) è sempre andato in panchina, scrive oggi il Corriere dello Sport. Alla fine di un 2024 pieno di dispiaceri, Lorenzo Pellegrini spera in una nuova possibilità domenica contro il Parma. Mercoledì, sorridendo con partecipazione mentre i compagni crivellavano la Sampdoria, ha raggiunto nell’anonimato il traguardo delle 300 presenze con la Roma. Domenica conta di festeggiare degnamente contro il Parma.

A gennaio poi, con il mercato aperto, valuterà il futuro insieme alla società: prima che Dybala entrasse nelle grazie del Galatasaray, anche lui aveva ricevuto segnali di interesse dalla Turchia. Se arriveranno proposte interessanti, Pellegrini e la Roma le esamineranno con attenzione. Mai come stavolta, l’incertezza regna sovrana a Trigoria.

Se riconquisterà una centralità tecnica Pellegrini fermerà sul nascere ogni trattativa. Viceversa darà mandato all’entourage di cercare una soluzione, come capitò ad Alessandro Florenzi nel gennaio del 2020 quando era fresco di nomina a capitano. Respirando l’aria di Trigoria però ha compreso che il contratto, in scadenza nel 2026, non è più sostenibile in termini di stipendio per un club che rischia di non partecipare alle prossime coppe europee. E dopo l’intemerata dei Friedkin, che hanno annunciato la proscrizione di gennaio, la sua posizione non è più così salda. Nessuno può ormai escludere nulla.

Fonte: Corriere dello Sport

