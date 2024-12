Roma, Ranieri vuole Ancelotti

AS ROMA NEWS – Quando Claudio Ranieri parla di “top manager” per la Roma del prossimo anno non scherza. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, l’attuale allenatore della Roma e prossimo dirigente del club ha scelto Carlo Ancelotti come obiettivo numero uno per la panchina giallorossa.

In estate l’attuale tecnico del Real Madrid, che dopo la vittoria della Coppa Intercontinentale è diventato l’allenatore più vincente della storia del club spagnolo, potrebbe chiudere qui la sua avventura in Liga e cominciarne un’altra, lasciando spazio all’erede Xabi Alonso.

Un gioco di incastri, scrive il quotidiano, che può verificarsi se il mister ora alla guida del Bayer Leverkusen dovesse accettare la proposta del presidente Florentino Perez, “liberando” così Ancelotti. A quel punto, Carletto potrebbe lasciarsi tentare dall’avventura romana. Attenzione, però, al Brasile, che continua a seguire l’allenatore di Reggiolo per il ruolo di prossimo CT.

Fonte: Tuttosport

