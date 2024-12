Juric rescinde il contratto con la Roma, sarà il nuovo tecnico del Southampton

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buona notizia per la Roma e per i Friedkin: Ivan Juric ha risolto in questi minuti il contratto che lo legava al club giallorosso fino al prossimo giugno. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo.

Secondo Fabrizio Romano, il Southampton è pronto a nominare il croato come nuovo allenatore: accordo raggiunto per un contratto di 18 mesi, con Juric che sostituirà Russell Martin e oggi stesso sarà in Inghilterra oggi per le firme. Da qui la rescissione con la Roma, che dunque risparmierà i soldi che avrebbe dovuto al suo vecchio allenatore da qui fino al termine della stagione in corso: secondo il portale Corrieredellosport.it, i giallorossi risparmieranno poco meno di un milione di euro lordo.

