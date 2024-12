“ON AIR!” – IMPALLOMENI: “Ranieri ha il colpo in canna, penso a Gasperini”, CASANO: “Lui il mio preferito, più di Ancelotti”, PIACENTINI: “Serve un tecnico che sintetizzi De Rossi e Mourinho”, FERRAZZA: “Pellegrini non si rende conto della situazione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Noto il tentativo un po’ meschino di reinnescare a tutti i costi il tormentone Dybala con la storia della clausola valida dal 1 al 15 gennaio, che è un falso problema…fra l’altro il mercato in Turchia chiude il 13 febbraio, quindi secondo loro dovremmo andare avanti con questa tarantella fino a metà febbraio…Non ce ne frega niente. Guardate che se Dybala non volesse andare via dalla Roma, lui potrebbe benissimo rifiutare il Galatasaray essendo sotto contratto, quindi non venisse a dire che lo hanno costretto. E invece tu già hai mandato il tuo procuratore a parlare con il Galatasaray. E vuoi convincerci che poverino sei disperato, che vai a prendere 10 milioni netti a 31 anni, che non te li darebbe mai nessuno…è una cosa di un patetico, di una stupidità e inutilità insopportabili…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La mia classifica degli allenatori preferiti per la Roma? Al primo posto c’è Allegri, poi Ancelotti al secondo, Mancini al terzo, Montella al quarto…Pioli? E’ un pretino, un sopravvalutato…non mi piace come persona, mi sembra molto falso…fa parte della categoria dei Prandelli… Qua serve uno che sintetizzi un progetto De Rossi e un progetto Mourinho…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La mia classifica degli allenatori per la Roma? Il mio preferito è sempre Gasperini, mi prenderei tutto, anche il suo staff. Di quelli citati invece dico Allegri al primo posto, poi Ancelotti, Mancini, Pioli, quinto De Zerbi e sesto Montella… Al contrario di quanto dicono in molti, se la Roma dovesse prendere Roberto Mancini non sarei affatto scontento, anzi…per me è un tecnico importante. Se non c’è la possibilità di prendere uno tra Allegri e Ancelotti, andrei su Mancini, un tecnico che è garanzia di risultati…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Pellegrini? Sono due anni che non gioca, è vero, ma pensate quanto possa stare male lui per il momento che sta vivendo… Detto questo, se se ne va a gennaio o a giugno, anche lì ce ne faremo una ragione… La classifica degli allenatori per la Roma? Primo Allegri, secondo Ancelotti, terzo Padre Pio-li, quarto Mancini, poi Montella e ultimo De Zerbi…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La mia classifica degli allenatori preferiti per il prossimo anno? Ancelotti al primo posto, poi Pioli, Allegri, De Zerbi, Mancini e infine Montella…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ancelotti o Allegri alla Roma? Se davvero si fanno questi nomi è confortante, invece dei Montella o dei Mancini…però non mi voglio illudere. Io sono convinta che con qualcuno stiano già parlando e che indirizzerà il mercato di gennaio. Pellegrini non prende bene la panchina? Ragazzi, è un problema…Nonostante stai a 16 punti, nonostante hai capito che la gente non ti regala più nulla, tu tieni questo atteggiamento? Lui non si rende conto…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Un club che sceglie Ghisolfi e lo presenta a giugno, come fa a essere così lungimirante da prendere un allenatore sette mesi prima della fine del campionato e fargli fare pure il mercato di gennaio?…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Io alla possibilità che possa arrivare Ancelotti alla Roma non ci credo per niente. Non verrà mai, mai, mai… E’ più facile scrivere che la Roma vuole Ancelotti, Guardiola, Allegri e poi siccome ti dicono tutti no, ti sei dovuto accontentare di Montella o Sarri…così puoi dire “beh, io c’ho provato…“… Ma Ancelotti sta al Real Madrid, ha un contratto fino al 2026, ha detto che chiuderà la carriera al Real esattamente come voleva, ma perchè dovrebbe rescindere per andare alla Roma?… Su Pellegrini mi sembra che si stia costruendo l’ambiente ideale per far vedere che la società vuole dire basta a questi giocatori cattivi. Loro stanno provando a vendere i giocatori con gli ingaggi più alti per risparmiare sugli stipendi…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Ancelotti? Personalmente, vista la situazione di oggi e quella che immagino sarà tra sei mesi, su un allenatore del genere abituato a certe squadre, certi giocatori, certi mercati, ho un po’ dei dubbi. Non su Ancelotti allenatore, ma sul palcoscenico in cui arriverebbe… Ranieri stesso ti ha detto che la Roma ora non ha argomenti per prendere un allenatore top. Ancelotti alla Roma a giugno per accorciare i tempi di un certo progetto non mi convince, abbiamo visto che non finisce benissimo. E poi le intenzioni della società mi sembrano diverse sul mercato, e per me Ancelotti non si incastra con quello che ci è stato detto poco fa…”

Stefano Impallomeni (Radio Romanista): “Noto serenità in Ghisolfi… È come se avesse il colpo in canna. Anche Ranieri ride… Penso che un obiettivo possa essere Gasperini. L’Atalanta viene presa come esempio. Forse stanno cercando questo tipo di allenatore e penso che Ranieri lo stimi tantissimo. E se Gasperini dice: ‘Lookman ed Ederson vengono con me‘, il discorso cambia. Sicuramente Gasperini dirà: ‘Con chi parlo?’. Ora stiamo ipotizzando. Ma io penso che sia questo il profilo che fa al caso della Roma. Gasperini era il primo obiettivo del Napoli, poi è arrivato Conte. Perché Gasperini dovrebbe rifiutare la Roma? Sarebbe una bella sfida, ma dovrebbe partire da zero e lui è un allenatore che sa farlo. Lui conosce la Serie A…”.

Stefano Carina (Radio Radio): “Contro il Parma sarà riproposta la squadra che dà più garanzie, con Hummels in difesa, Paredes a centrocampo, e la coppia Dybala-Dovbyk davanti. Il Parma è una squadra che subisce tanto, e questo può essere una cosa positiva, ma non sarà assolutamente una partita semplice… Io sono rimasto delusissimo da Como, pensavo avesse resettato a livello mentale, e invece sono rimasto esterrefatto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Parma è pericoloso, è veloce, aggredisce. Non so che partita verrà fuori all’Olimpico, speriamo bene… Il Parma è una squadra viva, che ha battuto la Lazio, che ha motivazioni. La Roma mi lascia perplesso da inizio anno. Se Dybala dovesse andare via, la Roma cosa farà? Pensa di comprare qualcuno o di andare avanti con quelli che ha?…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Roma-Parma? Avrei temuto di più se fosse stato Parma-Roma. Mi pare che i giallorossi si stiano indirizzando nella strada migliore possibile nonostante il ko di Como, e la gara di coppa Italia è servita a dare una buona spinta. Io ho fiducia nella Roma e non per la coppia Dybala-Dovbyk, non credo né nell’uno né nell’altro in questo momento. Però la squadra come complesso esce meglio da questo periodo e secondo me farà ottime cose contro il Parma…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io sta fiducia sulla Roma che vede Mario (Mattioli, ndr) non so da dove esce fuori sinceramente… Il Parma è una squadra che ha degli alti e dei bassi, è un po’ tipo il Venezia, molto offensivo, e la Roma deve sfruttare questo. Però hanno qualità, e se sono in giornata è una squadra che ti infila. Siccome la Roma è una squadra compassata deve stare attenta: è una partita vera, e difficile…ora devi vincere, altrimenti le altre vengono su eh…”

