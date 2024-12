RANIERI: “Il secondo tempo di Como mi ha scioccato. Hummels e Paredes sono due monumenti. Io il prossimo allenatore? Pronto a fare qualsiasi cosa mi chieda Friedkin” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri torna a parlare alla stampa a due giorni da Roma-Parma, match particolarmente delicato dopo il bruttissimo passo falso di Como di domenica scorsa.

Queste le parole del tecnico giallorosso in conferenza sul momento della squadra, sulle condizioni dei calciatori e sulle voci relative al prossimo allenatore.

L’Everton ai Friedkin?

“Non ne abbiamo parlato, ma ora lo guarderò con altri occhi”.

Il Parma che avversario è?

“Lo affrontiamo con la determinazione che c’è da quando ci sono io, ma non voglio vedere il secondo tempo di Como che mi ha scioccato, sono sincero. Il Parma è una squadra verticale, ha bravi attaccanti, gioca poco nella propria metà campo, dovremo essere attenti a prime e secondo palle”.

Ndicka riportato al centrosinistra, perchè secondo lei rende di più?

“Si trova più a suo agio, mi crea anche una superiorità numerica importante”.

Hummels e Paredes sono due giocatori imprescindibili. E’ soddisfatto del carattere della squadra o si aspetta qualcosa in più da certi titolari? Syul mercato cercherete giocatori con questo carattere?

“Per me Hummels e Paredes sono due monumenti. Io voglio il massimo da tutti, poi sono cose che abbiamo o non abbiamo. Non è che io posso fare altro se non ce l’hai, ti posso stimolare ma non lo posso immettere. Cercheremo giocatori da Roma, non sarà facile, è difficile già in estate, figuriamoci in inverno. Cerchiamo chi ci può dare una mano, ma anche chi può essere il futuro della Roma”.

Quanti difensori servono a gennaio? Uno o due?

“Celik può fare il braccetto, ma che brutto nome, sembra uno che non vuole mettere mano al portafoglio. Vediamo, se c’è qualcosa per migliorare, ma io non voglio prendere in giro nessuno”.

Lei diventerà dirigente: è categorica o se le chiedessero di restare come allenatore accetterebbe?

“Non ci abbiamo mai pensato. Il mio scopo è far venire un grande allenatore, ma sono qui per fare qualsiasi cosa mi chieda la proprietà”.

Con la Samp tre gol con tre cross: si possono vedere due ali invece che due trequartisti? La figura di Balzaretti è una stata scelta sua o di Ghisolfi?

“I cross per Dovbyk sono necessari. Servono giocatori che sappiano crossare. Su Balzaretti, lo conosco da una vita, quando prendiamo qualcuno è una cosa che decidiamo insieme. E’ una persona seria e molto preparato”.

Dybala?

“Io penso al campo, a quello che mi aspetta. Col Parma sarà una partita difficile e piena di gol, lo dico chiaramente, dobbiamo fare una gran partita”.

Perchè il ritorno alla difesa a tre?

“Non mi sono mai innamorato dei modulo. Questa squadra con la difesa a tre si sente più protetta. Ci saranno partite che giocherò con tre centrocampisti. Come abbiamo fatto dopo mezz’ora, ci siamo messi a quattro dietro. E’ fluida…”

Le scelte di mercato si faranno in base al nuovo allenatore?

“Dal momento che non lo abbiamo il nuovo allenatore, cercheremo di prendere giocatori buoni per adesso e per il futuro”.

Zalewski, si punta ancora su di lui o il futuro è segnato? Il quadro dirigenziale è completo con Balzaretti?

“Si può sempre migliorare. Su Zalewski, non ci sto pensando, ci pensa Ghisolfi. Per me è un giocatore della mia rosa, è un buonissimo giocatore. Lo vedo più libero quando gioca con la sua nazionale, e lo vorrei così perchè per me è un buon giocatore”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!