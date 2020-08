Cessione AS Roma, accordo vicino tra Friedkin e Pallotta: valutazione intorno ai 600 milioni

CESSIONE AS ROMA – Il passaggio di proprietà della AS Roma tra James Pallotta e Dan Friedkin sembra sempre più vicino, e stando a quanto riporta in questi minuti il portale Tuttomercatoweb ormai mancherebbe davvero poco.

Secondo gli ultimi rumors infatti la valutazione del club sarebbe salita a circa 600 milioni di euro, cifra leggermente superiore all’ultima offerta del magnate texano (490 milioni più 85 per la ricapitalizzazione).

Non c’è ovviamente ancora la firma sui contratti, ma l’intenzione di Pallotta sarebbe quella di accettare e chiudere la cessione in tempi stretti.

(Fonte: Tuttomercatoweb.com)