Mangiante (Sky Sport): “Smalling non ci sarà contro il Siviglia, nessun accordo tra Roma e Manchester United”

Arrivano purtroppo conferme per quanto riguarda il ritorno di Smalling al Manchester United dopo l’esperienza alla Roma. Dopo le voci di questa mattina riportate dal Corriere dello Sport, ora arrivano anche le conferme del giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, sul ritorno del difensore ai Red Devils.

Stando a quanto riporta Mangiante su Twitter, infatti, non ci sarebbe nessun accordo tra Roma e Manchester United, e quindi Smalling tornerà in Inghilterra senza disputare il finale di Europa League con i giallorossi, che inizierà giovedì contro il Siviglia.

Quella contro la Juventus, quindi, sarebbe state l’ultima partita giocata dal difensore con la maglia della Roma.

No agreement between #ASRoma and #MUFC for #Smalling.

He will not play Europe League with ASRoma, not playng against #Sevilla and going back after one year loan to #ManchesterUnited. #Transfers @SkySport pic.twitter.com/VZEjRkGfKy

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 2, 2020