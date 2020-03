Cessione AS Roma, incontro tra Pallotta e Friedkin al termine dell’emergenza Coronavirus. Il bostoniano potrebbe decidere di non vendere

ULTIME NEWS AS ROMA – L’affare Roma tra Pallotta e Freidkin torna di nuovo in discussione dopo che il Coronavirus ha sconvolto il pianeta sotto ogni punto di vista, sia sanitario che economico.

La cessione del club giallorosso al magnate texano sembra in bilico: stando a quanto riferisce Sky Sport in questi minuti, l’attuale presidente della Roma incontrerà il potenziale acquirente solo al termine dell’emergenza Covid-19.

A quel punto però il prezzo stabilito per l’acquisto del club giallorosso potrebbe essere fortemente rivisto da Friedkin. E l’affare per Pallotta diventerebbe poco conveniente. Non è quindi escluso che il bostoniano possa decidere di non vendere.

Fonte: Sky Sport