“ON AIR!” – MAGNI: “Resta Pallotta? Prospettive tristi”, CORSI: “L’idea mi terrorizza”, TRANI: “Ma al momento c’è l’1% che Friedkin non arrivi”, LO MONACO: “Ora non ha senso parlare della Roma”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “La Premier League sarà l’ultimo campionato ad accorgersi che ci si deve fermare, addirittura dopo la Uefa…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Uefa? Sono dei burocrati…non sanno come si vive…è incredibile…hanno dato dimostrazione di assenteismo mentale, è una cosa proprio fastidiosa… Coronavirus? Io spero che qui a Roma siamo stati fortunati, e che abbiamo avuto un pochino più di tempo per fermarci…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La situazione di Friedkin è ancora poco chiara purtroppo… Sono terrorizzato all’idea che Pallotta possa rimanere, nonostante alcuni abbiano ricominciato a incensarlo… Ormai è evidente che lui non decida più nulla di questa vicenda. Bisogna solo sperare che Friedkin non ci ripensi…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Se si riparte i primi di maggio, ce la fai a concludere il campionato per fine giugno… Il futuro della Roma? Dagli aggiornamenti che ho avuto, anche abbastanza recenti, la gestione ordinaria della Roma va avanti con i soldi di Pallotta. Se si va avanti così, non è da escludere che sia lui ad ultimare l’aumento del capitale, ma questo servirebbe giusto per la sopravvivenza del club. Altro che mercato furbo, così servirebbero le capriole… Quante probabilità che l’affare salti e Friedkin non arrivi? Oggi ti dico l’1%…se ci fosse una lite in atto direi il 50%, ma questo non c’è. C’è solo uno stop per questi problemi, sia del Coronavirus ma anche del crollo delle Borse…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Io mi auguro che si debba stare senza calcio e senza sport per un bel po, che non sia così lunga…ma per ora è così, ora lo sport non ha senso… Non so cosa aspetta la Uefa, ma io credo che a parte la figuraccia di questi giorni, il 17 sarà una data anche per riflettere sul futuro, sull’Europeo, sul Mondiale, sulla Confederation…vanno sistemati i calendari di tante altre competizioni… Ora faccio un’ipotesi pessimistica: ma se questa storia va avanti fino a dicembre, ma cosa riprogrammi?… ”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’Uefa non decide? Ogni giorno che passa diventa tutto più ridicolo.. Da qua ai prossimi sei giorni la cosa può solo che peggiorare in Europa…i campionati verranno chiusi e i voli anche… Non vedere le partite? Per me ora non ha più senso, ieri non ho seguito nessuna partita dell’Europa League…Resta Pallotta? Non so come si possa immaginare così la prossima stagione, le prospettive sarebbero tristi… Se resta lui, programmi a lungo termine non ne fa più… ”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Che senso ha ormai di parlare della Roma, dei giocatori, se recupera Diawara, dell’infortunio di Under, tanto non sappiamo nemmeno se il campionato ricomincerà tra un mese…In questo momento è difficile trovare l’interesse giusto di parlare della situazione della squadra… Noi abbiamo detto che non si deve giocare, e che se si riprende in tempo la soluzione più giusta sarebbe quella di concludere il campionato fino a fine giugno… Poi, se i tempi non ci fossero, si è detto di provare a pensare ai play off… Ma gli juventini vogliono che si cristallizzi l’attuale classifica, i laziali vogliono la finale a due, l’Atalanta a quattro, la Roma a otto…”

Franco Melli (Radio Radio): “Friedkin? Non ci voleva…quando le cose così importanti subiscono rallentamenti, non si sa mai come andrà a finire…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se questo Friedkin vuole la Roma davvero come sembra abbia dimostrato in questi ultimi mesi, la prenderà…altrimenti vuol dire che non era così interessato… Se ora si ferma tutto, si ferma anche l’acquisto della Roma…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “C’è stato un rallentamento, ma la volontà di Friedkin è ancora quella di acquistare la Roma- Parliamo di un magnate multimilionario che è necessariamente molto attento all’evoluzione della situazione economica. Ma a me risulta che la sua volontà è ancora quella, anche se i tempi saranno fatalmente più lunghi…”

