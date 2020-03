Coronavirus, la Serie A diventa una prigione: tanti stranieri tentati dalla fuga

AS ROMA NEWS – Il campionato di Serie A è fermo e anche tutti i suoi protagonisti si ritrovano a casa senza potersi muovere ne poter fare ritorno a nel proprio paese di origine.

Come riportato da Repubblica.it, sono oltre 500 i giocatori che militano nel campionato professionistico, il 60% di loro è straniero e proprio tra gli stranieri si sta facendo strada la possibilità di adottare la soluzione più estrema: la rescissione del contratto e il ritorno a casa il prima possibile, anche se il nuovo decreto del governo vieta gli spostamenti e le partenze in qualunque momento.

In particolar modo, coloro che hanno la scadenza di contratto a giugno potrebbero decidere di rinunciare ad una parte del contratto. Per gli altri, la situazione si complica, ma in questo clima di totale incertezza e paura non è da escludere che i diretti interessanti non compiano o provino a compiere sul serio un’azione così estrema.

Fonte: Repubblica.it