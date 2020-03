Dalla Tuchia, Cetin: “Vorrei aver accettato l’offerta del Galatasaray”. Ma la Roma smentisce: “Mai rilasciate dichiarazioni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il portale turco “Fotomac” riporta una dichiarazione di Mert Cetin, che si trova in isolamento nella Capitale per colpa del Coronavirus, lontano dalla sua famiglia.

“Vorrei aver accettato l’offerta del Galatasaray durante la pausa”, le parole che Cetin avrebbe rilasciato al portale. Il club turco infatti aveva tentato il centrale giallorosso con una proposta durante il mercato di gennaio, ma sia la Roma che il calciatore avevano rispedito al mittente la proposta.

Il club giallorosso però smentisce che il difensore centrale abbia rilasciato dichiarazioni alla stampa turca per commentare operazioni di mercato.

Fonte: Fotomac.com