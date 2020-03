Coronavirus, il bollettino nazionale del 25 marzo: frena ancora il contagio (+3.491), 683 i decessi. Miozzo: “Indicazioni positive, non abbassare la guardia”

IL BOLLETTINO NAZIONALE – E’ stato appena reso noto il bollettino di mercoledì 25 marzo relativo ai dati in Italia del Coronavirus dai direttori del Dipartimento della Protezione Civile, Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo.

Il numero dei guariti è di 1036, mentre i contagiati salgono di 3.491 (ieri erano 3612) . I decessi sono 683, in leggero calo rispetto a ieri. “Le indicazioni sono positive, ma non dobbiamo essere troppo ottimisti e non abbassare la guardia, mantenendo il distanziamento sociale”, le parole di Miozzo.

IL BOLLETTINO DI ROMA E DEL LAZIO – E’ stato appena emesso il bollettino della Regione Lazio relativo ai dati dei contagi da Coronavirus di oggi, mercoledì 25 marzo 2020.

“Oggi registriamo un dato di 173 casi di positività con un trend intorno al 10%. Il dato incoraggiante riguarda l’aumento costante dei guariti che nelle ultime 24 salgono di 28 unità arrivando a 131 totali.

Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.150 e sono 15 i decessi». A Roma e provincia i positivi sono 114, in lieve calo dai 116 di ieri. Si attendono ora i dati nazionali che verranno resi noti con un comunicato della Protezione Civile alle ore 18.