Champions, la Roma stasera “tifa” Lazio: se Sarri elimina il Bayern fa un favore ai giallorossi

NOTIZIE AS ROMA – Tifare la Lazio, un sacrilegio per un tifoso romanista che si rispetti. Ma stasera, con la squadra biancoceleste impegnata sul difficile campo del Bayern Monaco nel match di ritorno degli ottavi di Champions, la Roma potrebbe avere più vantaggio da un passaggio del turno degli odiati cugini.

La squadra di De Rossi occupa attualmente la quinta piazza in classifica, posizione che sulla carta varrebbe (al momento) la qualificazione alla prossima Champions League. L’Italia infatti guida il ranking Uefa per nazioni proprio davanti alla Germania, e se le squadre del nostro paese dovessero continuare a fare bene in Europa, la quinta squadra in Champions sarebbe realtà.

Per questo motivo la Roma oggi seguirà la partita dell’Allianz Arena con un certo interesse: la Lazio, vincitrice all’andata per 1 a 0, sogna l’impresa contro un Bayern in crisi. Il passaggio del turno degli uomini di Sarri permetterebbe all’Italia un altro balzo in avanti importante verso l’obiettivo finale: chiudere la stagione nei primi due posti della classifica generale della Uefa.

Se la Lazio venisse eliminata stasera, nulla sarebbe comunque compromesso: la pattuglia delle squadre italiane in Europa è ancora folta e nutrita. A concorrere alla raccolta dei punti stagionali per il ranking Uefa azzurro contribuiranno tutti i nostri sette club ancora in corsa: la Roma stessa, che proverà a farsi un favore eliminando il Brighton, l’Inter, il Napoli, l’Atalanta, il Milan e la Fiorentina.

