Arriva il Brighton, De Rossi cambia le fasce

AS ROMA NEWS – Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi alla squadra, oggi la Roma comincerà a preparare la doppia sfida di Europa League contro il Brighton che giovedì alle 18:45 vivrà la sua gara di andata allo Stadio Olimpico, rigorosamente tutto esaurito (sold-out anche il settore ospiti).

La squadra giallorossa dovrà cercare di sfruttare il momento migliore per portarsi a casa un vantaggio in vista del difficile ritorno sul campo degli inglesi della settimana prossima. Per questo De Rossi non toccherà molto dell’undici che ha trionfato sul campo del Monza sabato scorso.

Le uniche novità sono attese in difesa: cambieranno le corsie laterali, vista l’ assenza di Kristensen (infortunato, ma indisponibile in Europa) e quella probabile di Karsdorp. Oggi si capirà se l’olandese avrà superato il problema al ginocchio. Se sarà regolarmente in gruppo, si giocherà una maglia da titolare con Celik, altrimenti sarà il turco a partire dal primo minuto.

A sinistra torna Spinazzola, che garantisce più sicurezza ed esperienza all’allenatore giallorosso, soprattutto considerando che il Brighton di De Zerbi basa molto il suo gioco sull’aggressione delle corsie esterne. Occhio poi alla difesa: Mancini dovrebbe fare coppia con Ndicka, ma sono in ascesa le quotazioni di Smalling.

Per il resto formazione scontata, con Cristante, Paredes e Pellegrini in mediana, e il tridente formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy in attacco.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero

