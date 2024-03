Sacchi: “La Roma di Mourinho nervosa, mai spettacolare e staccata in classifica. De Rossi ha cambiato tutto. Il Brighton? Ecco come si batte”

NOTIZIE AS ROMA – Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della Roma, delle differenze tra Mourinho e De Rossi, e della sfida al Brighton di De Zerbi.

“Sarà una partita spettacolare, non ci si annoierà, perché la Roma e il Brighton sono due squadre che mettono il gioco al centro del progetto. Come finirà? Difficile pronosticarlo. Un mese fa avrei detto che gli inglesi erano favoriti, ma adesso, vedendo i miglioramenti della Roma dopo l’arrivo di De Rossi, credo che la sfida sia molto equilibrata“.

Come si può battere il Brighton di De Zerbi?

“Il Brighton è una squadra molto giovane che viene da una brutta sconfitta in Premier contro il Fulham. Non è nel suo periodo migliore. I loro punti di forza sono pressing, possesso palla e velocità. Bisogna contrastarli sul piano del pressing e del recupero immediato del pallone per fare in modo che non siano loro a dettare il ritmo della partita”.

Le piace la Roma?

“Con Mourinho devo ammettere che la Roma non era mai stata spettacolare. Una squadra molto staccata in classifica, mentre adesso si è avvicinata e secondo me può proseguire la scalata e arrivare a un posto in zona Champions”.

Che cosa ha saputo cambiare De Rossi?

“Con Mourinho la squadra si basava soprattutto sulla forza, adesso si cercano le trame di gioco. Prima c’era molto nervosismo, tutti a protestare con l’arbitro. Ora, invece, mi sembra che la Roma sia diventata una squadra più educata in campo. De Rossi ha tranquillizzato un ambiente che era sempre in fibrillazione, ha dato un chiaro indirizzo di gioco e ha recuperato elementi importanti”.

Il Brighton, però, è un cliente molto scomodo.

“De Zerbi lo conosco molto bene. È un perfezionista che crede in un calcio basato sulla bellezza, sulle emozioni, sul possesso palla. Forse il suo limite, all’inizio della carriera, era la cura della fase difensiva, ma ora si è migliorato. Il Brighton è un gruppo di ragazzi che hanno talento, ma devono crescere parecchio per arrivare in alto. De Zerbi è un maestro perfetto per loro, perché lui insegna calcio, pretende molto da se stesso e dai suoi ragazzi, e sa valorizzare i giocatori attraverso il collettivo”.

Oltre che con il pressing come può la Roma mettere in difficoltà gli inglesi?

“Intanto cominciamo con il pressing, che in Italia si pratica poco ma in Europa è alla base del calcio. E poi i giallorossi hanno notevoli qualità tecniche. Penso a Dybala e a Pellegrini sulla trequarti. In attacco Lukaku garantisce quella fisicità che può mandare in tilt la retroguardia del Brighton. Però la Roma deve stare attenta, perché in difesa non mi sembra impenetrabile, e la velocità della manovra inglese potrebbe creare problemi”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

