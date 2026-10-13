CHAMPIONS LEAGUE | Crollano Inter e Napoli, Sporting corsaro. Ko anche United e Lille

Serata nerissima per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Phase cadono sia Inter che Napoli, mentre arrivano indicazioni interessanti anche dalle future avversarie della Roma: vince lo Sporting CP, perdono invece Manchester United e Lille.

Il risultato più clamoroso arriva da San Siro, dove l’Inter perde 4-3 contro il Club Brugge. Grande protagonista della serata è Nicolò Tresoldi, autore di una tripletta per i belgi. Per i nerazzurri non bastano la doppietta di Lautaro Martinez e il gol nel finale di Bonny. Una sconfitta pesantissima per la squadra di Chivu davanti al proprio pubblico.

Male anche il Napoli, battuto 3-1 dal Villarreal all’Estadio de la Cerámica. Gli azzurri erano passati in vantaggio dopo appena otto minuti con Rrahmani, ma gli spagnoli hanno ribaltato rapidamente la partita con Mikautadze e Santiago Mouriño, prima del definitivo 3-1 firmato nel finale da Tani Oluwaseyi.

Occhi puntati anche sulle squadre che la Roma incontrerà più avanti nel proprio cammino europeo. Ottima prova dello Sporting CP, che passa 2-0 sul difficile campo del Lens: a decidere la sfida le reti di Luis Suárez al 22′ e Issa Doumbia al 74′. I portoghesi confermano di essere un avversario da prendere con estrema attenzione.

Serata completamente diversa per il Manchester United, sconfitto 2-0 dall’Atletico Madrid. I Colchoneros colpiscono immediatamente con Pablo Barrios nel primo minuto e chiudono i conti nella ripresa con Jonathan David. Inglesi anche in dieci nel finale per l’espulsione di Leny Yoro.

Non va meglio al Lille, travolto nella ripresa dall’Arsenal. All’Emirates finisce 3-0: dopo un primo tempo senza reti, i Gunners segnano tre volte nello spazio di appena sette minuti con Jurrien Timber, Eberechi Eze e Bukayo Saka. Un crollo improvviso per i francesi, altra squadra inserita nel percorso europeo della Roma.

Nelle altre gare della serata il Barcellona passa 4-1 sul campo del Galatasaray, il RB Lipsia supera 1-0 il PSV, mentre termina con uno spettacolare 3-3 Viking-Bayern Monaco. Successo anche del Sabah, 2-0 sullo Slavia Praga.

Domani toccherà alla Roma. All’Olimpico arriverà il Real Madrid di José Mourinho per una delle partite più attese dell’intera League Phase. Intanto, dalle gare di stasera, Gasperini può già ricavare qualche indicazione sulle avversarie che incontrerà più avanti: Sporting in grande salute, Manchester United e Lille invece battuti nettamente.

FONTI: UEFA, Sporting CP, The Guardian