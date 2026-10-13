ROMA-REAL MADRID | Le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Champions League torna allo Stadio Olimpico con una delle partite più affascinanti della stagione. Mercoledì 14 ottobre, alle ore 21:00, la Roma ospita il Real Madrid nella seconda giornata della League Phase, in una notte che segnerà anche il ritorno nella Capitale di José Mourinho, questa volta da avversario.

I giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno iniziato il proprio cammino europeo con l’1-1 sul campo del Fenerbahçe e arrivano alla sfida dopo lo 0-0 di Como in campionato, gara giocata per buona parte in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Malen. Il Real Madrid, invece, ha debuttato in Champions battendo 2-1 l’Inter al Bernabéu e nell’ultimo turno di Liga ha superato il Villarreal per 1-0. Una sfida di altissimo livello contro la squadra più titolata della storia della competizione.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini deve ancora rinunciare a Mile Svilar, fermato dal problema al piede che lo terrà fuori per alcune settimane. Tra i pali sarà quindi confermato Pierluigi Gollini, protagonista di una buona prestazione contro il Como. Alle sue spalle è stato reinserito nella lista Champions anche Devis Vasquez.

Non recupera invece Bryan Cristante. Gasperini ha spiegato in conferenza stampa che per il centrocampista servirà ancora tempo a causa del problema al ginocchio. Migliorano invece le condizioni di Konstantinos Koulierakis: il greco è tornato ad allenarsi con il gruppo e ha svolto l’intera seduta con i calciatori che non erano partiti titolari a Como. Resta però da capire se potrà già essere utilizzato.

In difesa è aperto soprattutto il ballottaggio che coinvolge Balerdi, Mancini ed Hermoso. N’Dicka appare il più sicuro del posto, mentre Balerdi spinge per una maglia dopo le ultime buone risposte. Gasperini potrebbe quindi scegliere il terzetto Mancini-N’Dicka-Hermoso oppure inserire l’argentino dall’inizio. Sulle fasce Wesley è una certezza, mentre dall’altra parte Molina parte leggermente favorito su Rensch e Lulli. In mezzo al campo, vista l’assenza di Cristante, dovrebbe essere ancora De Roon ad affiancare Koné.

Davanti Gasperini dovrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori. Dybala è atteso dal primo minuto, così come Malen, che potrà giocare regolarmente in Champions nonostante l’espulsione rimediata domenica in campionato. Per completare il reparto offensivo Soulé è al momento leggermente favorito su Rodrigo Mora. Possibile dunque la conferma del 3-4-2-1 con Dybala e Soulé alle spalle dell’olandese.

QUI REAL MADRID – Mourinho arriva a Roma con una rosa ricchissima ma con alcune assenze importanti. Non sono stati convocati Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy e Raúl Asencio, tutti alle prese con i rispettivi problemi fisici. Sono invece regolarmente partiti per Roma Rüdiger, Huijsen, Konaté, Alexander-Arnold, Dumfries, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinicius e Mbappé.

Tra i pali ci sarà naturalmente Courtois. Sulla fascia destra resta aperto il ballottaggio tra Alexander-Arnold e Dumfries, mentre al centro Konaté e Huijsen sembrano leggermente favoriti, con Rüdiger altra soluzione a disposizione di Mourinho. A sinistra dovrebbe partire Cucurella. In mezzo al campo il Real dovrebbe affidarsi a Valverde e Tchouaméni, con Bellingham più avanzato. Arda Güler è favorito sulla destra, Vinicius partirà dalla fascia sinistra e al centro dell’attacco ci sarà Kylian Mbappé, già decisivo nella prima giornata contro l’Inter.

Dove vederla in TV

Roma-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva in Italia su Amazon Prime Video. La diretta inizierà con un ampio prepartita dall’Olimpico, mentre il calcio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 14 ottobre. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. La gara sarà visibile tramite l’app Prime Video su smart TV, smartphone, tablet, console e computer.

Il probabile risultato

Le quote assegnano al Real Madrid il ruolo di favorito. Il successo della Roma viene proposto mediamente tra 3.60 e 3.80, il pareggio si muove tra 3.75 e 4.10, mentre la vittoria dei Blancos oscilla attorno a 1.83-1.85. Un divario piuttosto netto, legato soprattutto alla qualità individuale a disposizione di Mourinho.

Il mercato si aspetta però una partita nella quale entrambe possono trovare la porta. Il Goal è infatti proposto intorno a quota 1.40-1.50, segnale di un match nel quale la capacità offensiva di Dybala, Malen e Soulé può mettere in difficoltà una retroguardia madrilena che non è apparsa sempre impeccabile. Dall’altra parte, Mbappé, Vinicius e Bellingham rappresentano un test durissimo per la difesa giallorossa.

Anche il mercato del risultato esatto punta soprattutto su una vittoria di misura degli spagnoli. L’1-2 per il Real Madrid è proposto intorno a quota 8.50-9.00 ed è indicato come risultato più plausibile da diverse analisi prepartita. La Roma ha però dimostrato finora grande solidità e all’Olimpico può certamente rendere la vita complicata ai Blancos.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All.: Gasperini.

REAL MADRID (4-2-3-1) – Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All.: Mourinho.

Arbitro: François Letexier (Francia)

Assistenti: Cyril Mugnier – Mehdi Rahmouni

IV uomo: Bastien Dechepy

VAR: Dennis Higler (Paesi Bassi)

AVAR: Pol van Boekel (Paesi Bassi)

Giallorossi.net | A. Fiorini